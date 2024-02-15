除了完整的AI伺服器技術布局，技嘉也將展示接軌次世代5G人工智慧的雲端和邊緣運算伺服器系列，讓電信業、大型雲端業者、以及各種規模的企業皆能駕馭新一代的網路通訊和AI技術，開發創新的智慧應用並提升營運效率。而面對AI時代下大幅成長的伺服器耗電和散熱挑戰，技嘉也將展出大型的浸沒式冷卻槽以及一站式的解決方案，提供兼顧節能散熱和效能升級的關鍵解方，助各國資料中心轉型為節能永續的綠色機房。

面對5G人工智慧時代的企業級運算需求，技嘉提供支援最新網通技術的伺服器系列，並通過電信業相關的品質標準，可針對產業的多元需求量身打造高效能的運算平台。現場將展示模組化邊緣運算伺服器，機箱內可搭配不同主機板、電源供應系統、加速卡和網路卡，以滿足5G網路通訊、AI運算、雲端和邊緣運算等不同的工作負載。這種彈性的模組化運算平台能因應市場的變化，無縫升級到最先進的硬體規格，大幅降低日後的維護和升級成本。

技嘉提供一站式的浸沒式冷卻系統建置與服務，已協助各國的資料中心升級至新世代的綠色機房，兼顧科技發展和節能永續目標。技嘉將在本次MWC展示一台大型的浸沒式冷卻槽，以及可支援AI和雲端運算的浸沒式冷卻伺服器，示範綠色機房如何在有限的空間內達到最大化的運算密度、提升電力使用效率（PUE），並且在優勢的成本效益下滿足多元的工作負載。

5G、邊緣運算以及AI技術，將帶給世界更智慧、更安全的未來交通。技嘉研發的自動駕駛控制主機（ADAS）和車載資通訊控制器結合先進的AI軟硬體，並且提供高速、低延遲的資料傳輸效能，讓車載電腦能整合來自感測器的大量數據後即時演算，提供精準的車道定位和駕駛決策，讓自駕車能在複雜多變的路況下安全行駛。