以對中國採取鷹派立場聞名的美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格，21日將率團訪台，也將造訪立法院。立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜是立法院長，不僅是國民黨立委，應承擔國會外交重要責任，面對各國訪賓貴客，應該捍衛立法院立場，這是屬於台灣的立法院，期待韓站穩立場，回應國人期待。

立法院民進黨團副幹事長洪申翰表示，院長選舉前一直說的，立法院有非常重要的角色，台灣在外交困境下的國會外交，韓國瑜代表立法院接待，對於台灣處境，跟民主陣營結交朋友，他認為韓有一定的了解，雖然賴清德和韓國瑜是不同黨派，但相信期待朝野可以一致對外，為台灣最佳利益打拼、結交朋友。

洪申翰強調，相信不會走向過去，為了少數權貴階級親中的路線，從中國情勢看得出來，親中絕對不是台灣該走的路，甚至是有害的路，相信韓清楚了解。

另外，傳言韓國瑜今上班遲到，吳思瑤回應，她今迫不及待上工，8點多到立法院履行職責，100多位立委應當為自己工作兢兢業業，真的把握時間為民服務，立委是監督行政部門施政、政策，院長有無準時上班、認真工作由全民監督。