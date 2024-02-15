嘉義縣長翁章梁攜手議長張明達、副議長陳怡岳、立委陳冠廷等各界向各界拜年。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁率縣府團隊向各界拜年。（呂妍庭攝）

新春開工第1天，嘉義縣政府15日在縣府前民主廣場舉辦新春團拜，嘉義縣長翁章梁攜手議長張明達、副議長陳怡岳、立委陳冠廷等各界，頭戴工程帽，以敲響鼓聲方式向各界拜年，翁章梁強調，早期打仗前都會打戰鼓，希望用鼓聲提升團隊士氣，代表縣府團隊進入戰鬥狀態，全力衝刺，帶領嘉縣持續發展進步，迎接許多重大投資。

翁章梁表示，農工大縣正在開花結果，工業、科技及無人機等產業進駐，再加上去年底Outlet宣布落腳，均衡發展將是施政重要一環，透露嘉義縣今年將迎來重大投資，勢必引爆周遭產業進駐，帶起另一波高潮，而嘉義科學園區將連接中科、南科，扮演承上啓下角色。

翁章梁說，縣府到高鐵兩側共380多公頃重畫區，公辦開發居民同意比例已通過，正草擬計畫書，將結合科技及綠能，打造台灣最先進城市，「今年會是嘉義縣豐收的一年」，不管在重大投資、智慧農業、工業科技及消費性產業發展都將有豐碩成果，縣府會努力提供服務，讓各項計畫能順利在嘉義落地發展。

翁章梁表示，正因為嘉義縣比其他縣市晚發展，更要建立自己的風格與發展節奏，經過漫長累積，如今嘉義能見度已被各界看見、受到重視，也吸引更多人 到嘉義投資，縣府將抓緊機會帶動發展，讓鄉親們對嘉義這塊土地有想像力及夢想，願意相信嘉義縣將破繭而出，振翅高飛。

「我們要有信心，嘉義一定會更好！」翁章梁勉勵縣府團隊，嘉縣雖已逐漸發展，縣府仍是帶動發展的火車頭，未來當各項投資逐漸進駐後，將增加嘉義的能量，縣府也會從帶動嘉義發展的任務轉為管理，我們將守護都市景觀、經濟及秩序，讓嘉義在快速進步的同時，不至於造成失序狀態，呼籲一起努力，與議會、中央及各民間團體合作。