昨天上午發生在澎湖東衛水庫集水區的一起燒草火警，造成面積約2萬8千平方公尺草地遭焚燬，還有百勝企業行5個存放建築材料的6公尺貨櫃遭燒毀並倉庫燃燒面積150平方公尺的損失，經警方究查後，發現吳姓婦人涉有重嫌，經通知到案說明後，證實是燒塑膠廢棄物而不慎引發，已移送臺灣澎湖地方檢察署偵辦。

澎湖東衛水庫靠八八麵店後方集水區旁雜草地，在上午10時30分許發生一起燒草火警，由於火勢四處竄燒，並波及木材倉庫，造成濃煙蔽天，消防局被迫在年節最後一天，持續召回休假人員，加派人車前往支援搶救，火勢才於13時11分控制，14時34分完全熄滅。

經警方實地訪查，根據居民指證並調閱周遭監視錄影系統後，發現吳姓女子涉有重嫌，於是通知到案說明，證實是吳女撿拾塑膠類垃圾焚燒不慎才引發失火，因此移送法辦。

警方透露，百勝企業行倉庫內存放建材少說也有百萬元以上，不過受害的負責人見婦女情狀可能拿不出錢賠，還在躊躇是否追討損失，目前尚未提出具體損失金額。

澎警馬公分局提醒，為維護公共安全，不要心存僥倖便宜行事，切勿任意於空地燃燒垃圾而引發火警，以免觸法。