中國外交部發言人毛甯15日表示，中國外長王毅2月16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），並訪問西班牙、法國，在法國舉行中法戰略對話。

毛寧15日指出，應慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）、西班牙外交大臣阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）、法國總統外事顧問伯納（Emmanuel Bonne）邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅於2月16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，在「中國專場」活動上發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場，並訪問西班牙、法國，在法國舉行中法戰略對話。

此外，中國外交部官網並以「發言人答記者問」表明，慕尼黑安全會議是具有重要全球影響的國際戰略和安全政策年度論壇，中方曾多次派高級別代表參會。當前，世界大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，王毅與會，將就構建人類命運共同體、宣導平等有序的世界多極化闡釋中方主張。

中國外交部還強調，西班牙是歐盟重要國家和中國的全面戰略夥伴。此訪正值中國龍年伊始和中西關係開啟新的50年之際，是中國外長時隔近6年再次訪西。雙方均高度重視，西班牙方面作出周到友好安排。中方希望通過此訪進一步落實兩國領導人共識，延續建交50周年友好氛圍，鞏固互信，增進友誼，擴大合作，為中西全面戰略夥伴關係注入新的內涵。

中國外交部也稱，中法同為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國。今年是中法建交60周年。不久前，中國國家主席習近平與法國總統馬克宏互致賀電並發表視訊致辭，強調雙方要共同努力，將面向下一個60年的中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力。

中國外交部強調，王毅此次訪法是今年中法首場重要訪問。王毅外長將與法方舉行雙邊會見，並與伯納舉行新一輪中法戰略對話。中方期待與法方一道，進一步深化戰略溝通，鞏固政治互信，擴大務實合作和人文交流，加強多邊議題上的溝通協作，共同引領中歐關係行穩致遠，並為世界和平、穩定與發展進步作出積極貢獻。