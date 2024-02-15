金門海域14日發生陸籍漁船因拒檢逃竄不慎翻覆，導致4人落海，造成2死，大陸國台辦對此強烈譴責，並稱這是嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。海委會主委管碧玲今對傷亡表達遺憾，強調陸籍船舶進到我方畫定的禁止水域，海巡須依法行政，「沒有遂行什麼惡性行為」，她說，海巡執法時風裡來、浪裡去，也是搏命在守衛海疆。

管碧玲今日出席行政院會後記者會，有媒體問及，海委會怎麼看國台辦定調此執法為「惡性事件」，她指出，海巡署守護、管轄的海域有兩層，一層是最內圈的禁止水域，往外是限制水域，昨天越界捕魚的陸籍船舶已穿越限制水域，進到禁止水域內的0.86海里，所以海巡署在海域管轄範圍內依法行政，這是事實。

管碧玲說，無論是不是依法行政，執法過程中有不幸罹難事件，海委會都表達遺憾和哀悼。第一時間海巡署也透過管道積極聯繫家屬，並且協助處理善後，目前為止已和部分家屬取得聯繫。

管提到，這艘船舶是「三無」船舶，沒有船名、船舶證書及船籍登記，此類船舶是兩岸協同執法時關注的標的，也是雙方加強取締對象，「因此我們沒有遂行什麼惡性行為，這必須要有所說明，我們對於海域之內的執法是必須的。」

「海巡署在海上執法風裡來、浪裡去，也是搏命在守衛海疆。」管說，以今年來講，截至二月累積驅離船舶已經累積213艘次、扣留4艘次，海巡署疲於奔命的狀況可見一般。

管強調，海巡署非常重視兩岸人民間的感情及兩岸和平與和諧，舉例而言，去年12月22日，大陸船舶在莒光外海西南方13.6海里處沈沒，有6名陸籍人員落海，海巡署第一時間獲知後立刻表達願意協助救援，也立刻派船備變，長達72小時都未中止，即便在中部或離島海域，若有陸籍漁船需要避風都會給予支持，不會粗暴對待漁民。

管重申，海巡署同仁依法行政，此事也已進入檢察官偵查程序，未來有調查報告將提供給對岸，且海巡署、陸委會第一時間透過原先有的管道都有做通報和聯絡。