34歲好萊塢女星達珂塔強生（Dakota Johnson）過去演出改編自小說的情慾電影《格雷的五十道陰影》系列，讓她一脫成名，近期她主演索尼的《蜘蛛夫人》上映，當地時間12日她在洛杉磯出席首映會時，一襲洞洞透視裝上身，讓她的八字胸型、臀部線條全都露，乍看像裡面沒穿，但三點不露。

達珂塔強生2022年2月在IG限時動態，曬出蜘蛛網的表情符號，間接證實將主演蜘蛛人衍生電影《蜘蛛夫人》，近日她出席電影在洛杉磯的首映會時，一踏上紅毯就驚豔全場，看似全裸的造型，將她上圍、四肢、臀部和小蠻腰的線條全都露，但細看可見她裡面有穿類似肉胎的內裡，才不至於露點。

達珂塔強生穿透視裝出席洛杉磯首映活動。（圖／達志影像）

《蜘蛛夫人》上映後，觀眾評價兩極，達珂塔強生受訪時的言論也被放大檢視，她談到拍特效戲時困難重重，自嘲：「這對我來說像是自己有病，我邊拍邊想『我不確定這是否是好事』」，她也抨擊主流電影圈沒有新意，「每個做決定的人都害怕。他們想做安全的事情，但安全的事情真的很無聊」，並指自己2013年客串情境喜劇《辦公室風雲》時，「是我一生中最糟糕的時光」。

達珂塔強生好身材全都露。（圖／達志影像）

達珂塔強生過去曾與音樂人Noah Gersh、演員喬丹馬斯特森、樂團Drowners成員馬修海特交往過，2017年起與Coldplay主唱克里斯馬汀傳出戀曲，先前傳出兩人因為對於生兒育女、結婚問題沒有共識，讓達珂塔強生一度放話想要分手，但當事人並未出來回應。