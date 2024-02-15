雲林縣政府15日在雲林縣立體育館舉辦「2024新春團拜暨國際創意服裝竹杖健走」活動，縣長張麗善與縣府團隊在新春開工第1天結合國際創意服裝與竹杖健走，訴求國際化並延續之前運動年提倡的健康快樂走，同時正式宣示2024年為「雲林國際友誼年」，全力朝接軌國際目標前進。

張麗善表示，為持續提高雲林在國際的能見度，特別將2024年訂為國際友誼年，目標是將雲林送上國際，持續與國際接軌，汲取各國施政寶貴經驗，並設計象徵國際友誼年的logo意象，宣示縣府持續推動國際事務交流的決心與信心，也歡迎世界各國城市與雲林多多交流。

「不要問你的國家能為你做些什麼，而要問你能為你的國家做些什麼」張麗善引用美國前總統約翰甘迺迪於1961年就職演說的經典台詞，作為自我鞭策目標，她說，從第1任縣長任期時追問自己與縣府團隊能為雲林作些什麼？至第2任淬轉成雲林能為台灣作什麼？「雲林上場，加速前進」將是未來的施政核心。

張麗善提到，雲林縣政府國際事務辦公室於去年9月20日成立，迄今陸續邀日本、印尼、菲律賓、瓜地馬拉、馬紹爾群島共和國等國家參訪。去年11月她也帶領縣府團隊，走訪日本熊本縣各級政府，與熊本縣廳、熊本市役所、玉名市役所、菊陽町役場，針對地方治理與產業發展進行交流，並與日本群馬縣館林市簽署合作備忘錄。

國際事務辦公室主任劉志偉指出，辦公室的編組任務工作，主要為安排首長國外交流參訪、縣政考察業務、辦理國際關係拓展締盟、合作協議簽署、交流互訪等事務，以及協助辦理重要外賓接待、縣府各機關單位出國交流訪問，對於國外貴賓接待的禮節要非常注重，責任相當重大。