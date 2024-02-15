女星謝京穎近年轉戰戲劇圈，精湛演技深受不少觀眾喜愛，而她因八點檔結緣張書偉，交往半年後於2023年底登記結婚，她並在今年1月底回到屏東老家完成訂婚儀式，而謝京穎14日在情人節當日，曬兩人的結婚鑽戒，甜蜜寫下：「我們要的不只是麵包，也是要愛情。」

謝京穎自從爆出與張書偉的戀情後，兩人感情就相當穩定，很快就傳出結婚喜訊，她曾透露張書偉下廚做了拿手菜紅酒燉牛肉，她大快朵頤之際，不小心挖到一個硬硬的東西，仔細一看竟是鑽戒，「他開始他的演講，我開始流我的眼淚，邊哭邊笑，心裡想他不是直男嗎？他什麼時候想好這些驚喜的，真的太不可思議了～」。

謝京穎透露該1.54克拉鑽戒約莫30萬，這次秀出閃亮亮鑽戒，使新嫁娘喜悅全寫在臉上，開心分享自己的新婚生活，「人生的第一顆鑽石 ，是慎重牽你手的他親自為你戴上，而人人都嚮往著遇到含淚點頭的好歸宿，當然我也殷殷期盼著，後來的故事大家都知道了，也好險沒有等太久 …」。

近日謝京穎正在沖繩旅遊，她在情人節當日也說，「謝謝你讓我知道原來夢想是可以許願的，我許願，感謝你為我實現，也祝福大家能找到含淚點頭的那位有情人，最後祝大家情人節快樂」，開心告白張書偉，且告訴粉絲表示新婚的她相當幸福。