農曆年假結束，中小學即將於16日開學，大學也陸續於下星期開學，行政院去年6月通過的「教育平權1＋3方案」將在寒假過後的新學期啟動，其中不僅私立大學學費減免新台幣3.5萬元，高中職學費更全面免費，家長雖認為此舉有助減輕經濟壓力，但孩子如有能力，升學仍以公立大學為主，不會因為學費政策而選讀特定私大科系。

教育部在去年6月宣布行政院通過的「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，簡稱為「教育平權1＋3方案」 。在政策當中，以定額減免私立大專學雜費新台幣3.5萬元為主，搭配減免大專經濟弱勢學生學雜費、高中職全面免學費、精進就學貸款等3項方案，總經費為219億元，從今年度2月1日起實施，全國共計有63.4萬學生受惠。

在大專校院方面，最主要為私大生每學年減免3.5萬元，另針對經濟弱勢學生加碼補助，家庭年所得90萬元以下的學生可申請「大專校院弱勢學生助學計畫」，家庭年所得70至90萬元學生，定額減免學雜費1.5萬元；家庭年所得在70萬元以下者，定額減免學雜費2萬元，每年最高可減免學雜費5.5萬元，整體受益人數47.4萬人。教育部也加碼補助公私立弱勢學生，受益學生15.8萬人。

至於高中職免學費政策方面，原本高職免學費，高中則設有家庭年所得148萬元「排富條款」，今年2月起改為全面免學費，學生不用申請，直接免繳學費，全國總計有60.3萬名高中職學生受益。

台北市一名從事文教業的黃姓家長，孩子就讀私立高中，現為高二生，明年將考大學。他表示，對於政府釋出學費優惠政策，不影響孩子的升學規畫，因公立大學資源豐沛、同儕素質好，還是以就讀公立大學為主要目標，「能進公立誰想念私立」，不會因為想就讀熱門科系而報讀特定私校。

新北中和李姓家長說，孩子現在就讀高二，明年即將投入考大學，政府釋出高中職學費免費與私大學雜費補助，確實減緩經濟壓力，即便還是希望孩子能考進公立大學，但如果就讀私大，負擔也不會太大。

不過，李姓家長也提到，民進黨政府在總統當選人賴清德競選期間，不斷釋出「灑幣式政策」，「做法跟買票沒兩樣，尤其在校園，學生都無腦綠，只知道民進黨會給錢」，作為經營年輕選票與持續執政的根基，藍白陣營根本打不贏。