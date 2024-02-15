大年初六開工，全家（5903）便利商店董事長葉榮廷對員工龍年展望，期在深水區強競爭、市場快變動下，唯「顧客需求為核心」不敗；他並認為今年政治仍多變，但經濟「更好」。

葉榮廷表示，全家去年表現從零售業三大營運指標，包括「市場規模達4,234店影響力、既存店單店營收成長創新高、毛利率亦成長，尤其代表品牌差異化的「泛鮮食構成比」提前達標、突破33％，意味全家正走在正確的營運軌道上。

展望2024年市場大環境，葉榮廷認為對「長趨勢」與「快變動」必須有同等關注，尤其當零售業競爭已進入深水區，更考驗快速彈性調整的「動能」，以及對改變顧客行為的「驅動力」，這也將決定大環境變動帶來的影響是威脅風險，還是機會商機。

葉榮廷並以大環境政治、經濟、社會與科技四面向展望未來，包括政治延續去年以來不確定性高的基調，美中貿易戰、烏俄戰爭、中東以巴衝突等，這些因地緣政治所引起的全球供應鏈危機，都可能為國際經濟情勢、原物料成本等隨時帶來難預測卻巨大的變化。

在經濟面向，去年物價通膨較前年緩和，且經濟成長率也逐月上揚、倒吃甘蔗，可期待今年會更好。隨著2050淨零碳排政策與碳有價時代來臨後，學者多指出綠色通膨可能發酵，但相對地，低碳經濟也勢將對終端消費者產生吸引力而成新商機與新經營課題。

社會面向，高齡化、大缺工已是不可逆的趨勢，三年疫情更讓注重健康成為全民運動，即便進入後疫時代，民眾對健康的不安情緒仍伺機而動，對健康需求也更細分化、日常化，像過往豆漿只分有糖、無糖、低糖，現在還有加鈣、加蛋白；「全家」長期推動Clean Label少添加、健康志向鮮食商品都深受消費者肯定，未來應更細膩抓住新的健康趨勢。

而最需要關注的科技議題就是生成式AI 與IoT落地的發展，當AI運用門檻降低後，受影響的行業廣度與應用深度飛快開展，IoT落地應用若未來與智慧家電結合，將可延伸出D2C（Direct-to-Consumer）商業模式，而距離消費者最近的實體店將有其利基。

面對跨業態的深水區競爭賽局，最終贏家必然是把消費者需求放在第一位、且徹底落地實踐的業者，2024年對「全家」的重中之重，就是請所有夥伴必須把「以顧客需求為核心」，變成日常工作中的信念與習慣，絕非掛在牆上的口號。只要做到這點，再加上我們夥伴總是正面思考、快速行動的優點，今年公司與加盟店舖的經營必然再造高峰！