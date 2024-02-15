菲律賓一名海軍將領14日表示，菲律賓已在南海巴拉旺島（Palawan island）海域部署一艘軍艦，以「保護其海上利益」。分析認為，此舉可能會激怒中國。

美菲去年2月同意擴大2014年「加強國防合作協議」（EDCA），菲律賓將額外開放4個軍事基地供美軍使用；美國在菲律賓可用的軍事基地因此增至9個。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）去年3月曾表示，4個新的軍事基地將位於菲律賓的不同地區，其中包括面向南海的巴拉旺省南端外海的巴拉巴克島（Balabac Island）。該省擁有豐富的漁場和深受遊客歡迎的原始海灘。

據《路透》報導，菲律賓海軍准將戴沙貢（Edward Ike De Sagon）在一份日期為13日但於14日發送的書面聲明中表示，該艘部署在巴拉旺島的軍艦，有加強保護菲律賓的海域利益，並提醒所有企圖挑戰主權的人，菲律賓已經做好準備並保持警惕。戴沙貢補充道，這也將「加強保護該國西部邊境海域和利益的努力」。

據報導，在美菲舉行聯合海上演習的幾天後，菲律賓部署的船艦為「哈辛托號」（BRP Emilio Jacinto）巡邏護衛艦。馬尼拉和北京因一系列領土爭端相互指責。