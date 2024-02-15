新竹縣長楊文科（左）與議長張鎮榮（後中）在縣議會發送象徵好彩頭的開工紅包給議會員工。（羅浚濱攝）

15日各行各業開工，新竹縣政府及新竹縣議會舉辦新春團拜，縣長楊文科指縣府各項政策會滾動式調整，符合人民需求，對延宕已久的台灣知識經濟旗艦園區及竹科3期，請託林思銘和徐欣瑩2位立委在國會幫忙推動，讓計畫加速進行。

楊文科感謝縣議會支持，過去1年各項政策順利推動，去年稅收實徵數達到年度預算目標，財務非常穩定，另外，縣府人力增加154人，去年並調高職務列等，盼留住人才，今年還計畫請內政部修改地方行政機關組織準則，提高員額上限，讓人力補齊，減輕同仁負擔。

楊文科表示，新竹AI園區緯創科技年底正式營運，將有1000個研發工程師進駐，聯發科也將增加3000人力，面對未來AI發展及科技新時代，縣府各項政策也會滾動式調整，符合人民的需求，希望縣府團隊一起努力，為新竹縣的發展打拚。

楊文科拜託林思銘和徐欣瑩2位立委在國會幫忙推動延宕已久的台灣知識經濟旗艦園區及竹科3期，讓計畫加速進行，也謝謝議會多年來的監督與支持，讓縣政能夠往前走，各位議員有任何意見，縣府團隊也都會全力以赴解決。

張鎮榮感謝議會主管同仁在工作崗位上盡忠職守、齊心齊力，各項業務順利達成，讓議員得以專心監督縣政工作、反映民意，落實地方自治，實施民主憲政的基本工作，未來他與全體議員會繼續做好縣政監督、傾聽民意，為百姓謀福利，讓鄉親安居樂業，讓新竹縣成為樂齡移居、科技新都會。

縣長楊文科、副縣長陳見賢、秘書長李安妤及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員等人，與縣府同仁互道恭喜，楊文科和張鎮榮發放象徵好彩頭的開工紅包給議員、議會職員及縣府同仁，現場熱鬧滾滾，喜氣洋洋！