立法院國民黨團近日稱，將推動國會調查權與聽證權，引發憲政體制權力分立原則，而調查權目前是由監察院執掌。監察院長陳菊今在新春團拜後，接受媒體聯訪表示，尊重立法院的討論，但我國是五權憲政體制國家，憲政運作上，每個院都有其職權，尊重憲政體制。

陳菊於新春團拜致詞表示，感謝過去一年同仁的努力，讓監察院可以被人民信任，新的一年有新政局和新變化，但是監察院會堅守職權和職責，作為人民的靠山和弱勢者的依靠，這樣的理想目標不變，祈求新的一年國運昌隆、風調雨順、龍年平安、祥龍瑞氣。