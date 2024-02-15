台南市台江文化中心附設公園埋嬰案，在春節期間震驚全台，外界關注生母是在嬰兒生前或死後埋屍，檢警今天（15日）會同法醫解剖女嬰屍體後，台南地檢署表示，「不排除死胎遭埋」，已採集臟器切片送交鑑定，1個月內報告出爐釐清胎兒死因。

台南埋嬰案翁姓生母遭檢方依照生母殺嬰罪與遺棄屍體罪移送法辦，准予2萬元交保。她15日獨自現身台南市立殯儀館，陪同檢警、法醫參與嬰屍解剖過程，過程仍保持沉默，不發一語。

檢方確認嬰兒無外傷，至於是在生前或死後遭埋，需進一步江檢體送到法醫研究所鑑定，南檢在解剖後僅簡單對外表示「不排除是死胎」。

檢察官在解剖後認為還有疑點須釐清，一度要求翁女複訊。南檢15日中午對外公布，遭埋在公園的女嬰在棄置前是死胎或活胎，尚須將今日採集之嬰兒檢體送法務部法醫研究所進一步鑑定，始能確定。

翁女一肩扛起埋嬰案罪責，聲稱吳姓男友不知情，檢警已調查翁女產前看診的婦產科診所，保全影像資料，釐清各項疑點。

南檢表示，法醫研究所預計1個月內出具女嬰的解剖鑑定報告，以釐清嬰兒死因。

埋嬰案備受社會矚目，該處公園還被網友列為恐怖禁地。台南市社會局已建議「脆弱家庭」善用社安網資源，因經濟困難、育兒議題、照顧議題、甚至需要「出養」，可直接打113專線，有專業社工會提供適當幫助。

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