陳零九今（15日）與王心恬、李沛旭、品冠、洪慧芳、Ozone林煥鈞、FEniX夏浦洋、FEniX陳峻廷等人出席凱渥集團暨種子音樂開工記者會，外傳他將揮別2013年簽約、近11年的滾石唱片，加入種子音樂。今被問到此事，陳零九表示，希望2024年有機會可以跟凱渥、種子音樂合作，「想有更多作品帶給大家，不只音樂，新的一年想要在演藝上有不一樣的感覺跟發展，想試看看跟不同公司合作有什麼火花」。

他強調沒有跟滾石唱片鬧翻，他與邱鋒澤的IP合約仍在滾石，團體五堅情則在原音兄弟，他與凱渥、種子音樂簽署的為唱片合約，他個人的經紀約則是在他新開的娛樂公司，目前僅簽署他一位歌手。另外他也與五堅情昔日製作人共同開了音樂製作公司，規劃幫網紅、藝人做音樂，他已經錄製大量歌曲，等待合夥人回台就會開始進行。

他7日傳出聚賭，與竹聯幫戰堂張姓前堂主兒子、實況玩家丁特、網紅阿滴一起玩德州撲克，陳峻廷今鼓起勇氣追問「德州撲克是不是賭博？」陳零九先開玩笑說是，接著解釋，「德州撲克是很健康的競技活動，像電競打lol一樣，需要觀察對手，任何動作都是很有技巧」，強調是項很健康的一項活動。

陳零九說，私下就常和朋友一同打德州撲克，已經有5年之久，該照也是去年8月的事，「覺得有點被過度放大，但現在德州撲克已經合法化，跟狼人殺一樣，都是透過觀察的遊戲，我技術還可以啦，但還有更多厲害的人，之後也會推出德州撲克的活動，希望可以出國比賽」，他開玩笑說，為了避免之後再傳出相關照片，會先詢問一同玩的人是從事什麼工作、千萬不能拍照。

他也坦言過年期間有被親戚長輩關心，他也解釋德州撲克就跟爸媽玩的麻將一樣，都是休閒娛樂。屬兔的他，自認去年真的有犯太歲，希望在今年新的一年開始，會用不同心態去面對任何事情。