阿根廷球王梅西（Lionel Messi）月初隨邁阿密國際隊前往香港進行友誼賽未出賽，引爆香港、大陸民眾怒火，如今傳出梅西疑似遭到中國大陸封殺，官媒央視體育頻道王牌節目「天下足球」的片頭已將梅西的鏡頭都刪除，央視天氣預報節目中，梅西代言的廣告照片也被換掉。

香港01今（15）日報導，每周一晚間在央視播出的「天下足球」節目中，片頭已將所有梅西的畫面剪掉，尤其最後幾秒原本是2022年梅西率領阿根廷國家隊奪下世界盃冠軍後、高舉大力神盃歡呼的畫面，如今已被換成德國名將拉姆（Philipp Lahm）2014年在德國隊奪冠後、以隊長身份舉盃的畫面，讓報導評論梅西遭到央視封殺。

片頭中間原本還有一段梅西效力西班牙巴塞隆納隊（FC Barcelona）時、穿著球衣慶祝的畫面，12日晚間節目播出後，這段畫面已被剪掉。

報導指出，除了梅西的畫面外，「天下足球」片頭的所有鏡頭、內容、音樂都沒有更動，「顯然是只將梅西的畫面撤掉」，節目之前評選的年度百大進球中，梅西進球的部分也被換掉。

除了「天下足球」片頭，報導指出，央視近期天氣預報中，梅西代言的廣告照片也被換掉。民眾發現，7日天氣預報中，當播報到貴陽時，背景圖片仍為梅西代言的「赤水河酒」廣告，不過8日，背景圖片已經從梅西的廣告照片變成貴陽的城市照片。

「天下足球」是央視於2000年起開播的足球節目，每集約50分鐘，內容涵蓋重要比賽精華、新聞、專題、十大進球及撲救等，是大陸最具影響力的足球節目。