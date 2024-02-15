農曆春節期間，刮刮樂已成了不少民眾年節聚會必備品，台灣彩券在農曆年前即推出了17款新款刮刮樂百萬元（含）以上獎項達1,351個是史上最多，在農曆年間，台灣各地出現不少中百萬元以上的喜訊，據初步統計，即使如此，至少還有半數以上的百萬元（含）以上獎項未現。

其中農曆前限定版的「2,000萬超級紅包」有8個頭獎2,000萬元、10個「200萬元＋賓士休旅車」、1,000個100萬元等多個百萬元以上大獎最受關注。根據台灣彩券統計，至2月13日止，「2,000萬超級紅包」已刮出3個2,000萬元、5個「200萬元＋賓士休旅車」、170個100萬元，因此，2000萬大獎還有5個、「200萬元＋賓士休旅車」也有5個及830個百萬元都還未出現。

除了「2,000萬超級紅包」外，每張售價1,000元的「1,200萬大吉利」共有5個頭獎1,200萬元及150個100萬元，總中獎率70％。台彩表示，截至2月13日止，「1,200萬大吉利」，已刮出2個1,200萬元、9個100萬元。

至於運動彩券部分，雖然台灣運彩在新春期間並沒月推出春節加碼活動，但台灣運彩表示，民眾在新春連假若投注在2月14日上網登錄後即可參加台灣運彩百萬紅包大FUN送的抽獎活動，在3月6日抽出得獎者，並在3月12日公告，5月15日（含）前領獎。

台灣運彩說，在初六開工日後，台灣運彩將推出超過60場精彩賽事，提供單場或場中投注，包含美國職籃、五大職業足球聯賽、電競英雄聯盟等，其中最受關注的就是2月19日（星期一）早上美國職籃的全明星賽，該賽事也有單場及場中投注。