為減輕家長育兒負擔，國教署持續推動非營利幼兒園。截至112學年度，全國總計開辦非營利幼兒園384園，嘉惠約4萬5000名幼兒，家長每月繳費則不超過新台幣2000元。

國教署表示，在環境及建築物硬體部分，協助各地方政府及中央機關（構）確保非營利幼兒園設施設備之設置符合法規，營造舒適安全且適合幼兒活動成長的空間及環境。

國教署提到，非營利幼兒園正式開辦營運後，家長每月繳費不超過新台幣2000元，營運成本與家長繳交費用的差額經費由教育部補助，以減輕家庭育兒支出。

國教署指出，非營利幼兒園優先招收需要協助幼兒，支持弱勢家庭托育需求，也支持招收有身心障礙幼生及疑似發展遲緩幼生的非營利幼兒園，鼓勵非營利幼兒園規畫融合教保活動，並提供諮詢輔導機制，協助幼兒園適時適當進行早期療育。

在支持友善職場部分，國教署說，訂有非營利幼兒園各類服務人員薪資支給基準表，保障表現優良服務人員逐年晉薪的權益，另113年配合軍公教人員調薪政策，嘉惠5156名非營利幼兒園各類服務人員。

國教署強調，為確保非營利幼兒園教保服務品質，教育部訂有到園檢查及績效考評機制，定期辦理教保服務及幼兒園行政制度檢核；各委託單位每學年度聘任委任會計師，辦理會計查核及簽證，以維護非營利幼兒園的財務獨立及公開。未來也將持續透由公私協力，打造優質的友善育兒空間，嘉惠更多家庭享受平價教保服務。