竹北市免費市民公車行經六家高鐵線的60路、61路，經竹北市長鄭朝方和芎林鄉長黃振彪研商，增設「竹北綠獅站」在15日通車，將服務範圍擴大到芎林綠獅社區，造福共同生活圈的市民與鄉民。

鄭朝方表示，竹北有7條免費市民公車，其中六家高鐵線60路和61路每天都會進入竹北東海里及芎林鄉交界處迴轉返程，而迴轉處為芎林鄉的綠獅重畫區現為新興大型社區，該區域目前有800戶、3000多人。

鄭朝方指他與黃正彪鄉長都收到民眾陳情希望可以在近處設站，同時也讓60路、61路公車服務發揮最大效益，在不影響公車行駛路線及不增加營運成本的情況下，徵詢代表會意見後，決議停靠芎林鄉富林路三段690號前，並將此站命名為「竹北綠獅站」。

鄭朝方進一步說明60路及61路六家高鐵線都會行經「竹北綠獅站」，61路每天早上6時30分站，60路晚上6時09分返還，芎林鄉公所負責周遭動線並劃設標線及停車格等相關配套措施。

芎林鄉長黃振彪感謝鄭朝方跨境設立新站點「竹北綠獅站」，在多方期盼下開花結果，並在15日開學前一日通車，造福往來竹北芎林就學的莘莘學子及廣大民眾，為竹北市公所與芎林鄉公所創建良好的合作關係。