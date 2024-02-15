彰化警分局表示，扇庫停車場外廣場路徑為人行道，屬於道路，適用道路交通管理處罰條例，從月初至14日止已經告發371件。（本報資料照片）

彰化縣彰化市後火車站已經設置「扇形車庫停車場」，提供295輛汽車位、525部機車位，不過有民眾拍下扇庫停車場旁的公園內仍有大量違法停放的機車，引發網友討論，警方表示，這2周已經開出371張罰單，違停車主將面臨900元罰緩。

「扇形車庫停車場」設置在彰化市後火車站，原址為彰市廣停9扇形車庫停車場，曾設機車停車場，提供民眾免費停放機車，不過因為停車亂象多，每天都停放超過千部機車，違停的情況多，整個辭修路通道、人行道等都是機車。

縣府、公所攜手爭取前瞻計畫，打造扇形車庫立體停車場，地下1層、地上4層，共可停放295席汽車、525席機車，機車每小時收費10元，單日收費上限40元，但仍有民眾為省錢違停在路邊，反遭警方開單，得不償失。

有民眾po網說，明明就已經設置停車場了，嶄新的停車場加上公園，仍有人要違法把機車停車公園上，令人不解，也有人說，就是懶惰加上免錢，才會把車子停在公園，素質休養是真的差。

彰化警分局表示，扇庫停車場外廣場路徑為人行道，屬於道路，適用道路交通管理處罰條例，從月初至14日止已經告發371件，依道交條例第56條可處900元罰鍰，將持續派員到場取締違停，也呼籲民眾遵守停車規則，勿以身試法。