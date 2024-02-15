韓國國策智庫一名專家援引消息人士指出，本月初有300多名北韓人被派往俄羅斯「勞務」。專家分析，北韓外派勞工，有違聯合國安理會對北韓制裁。

據《韓聯社》報導，韓統一研究院高級研究委員趙漢凡14日受訪時表示，當地消息人士稱，他親眼看到本月5日疑似300-400名北韓人，在位於俄羅斯海參威和哈桑之間的一座火車站下車。

消息人士描述，這些人攜帶行李，但從穿著就能看出他們是來勞作，而非旅客。從當地氛圍來看，此次抵俄的300多人似乎是第一批，北韓很可能繼續派遣勞工。

《韓聯社》指出，北韓外派勞工，有違聯合國安理會對北韓制裁。趙漢凡表示，預計俄羅斯將通過發放大量旅遊簽證和留學簽證等方式，繼續接收北韓勞動者。

另一方面，韓國國家情報院就上述證言是否屬實未予以證實，僅表示，正在關注北韓向俄羅斯派遣勞工相關動向。韓統一部也表示，北韓外派勞工有違聯合國安理會決議，韓政府正在關注安理會決議落實情況，將與國際社會保持緊密合作，繼續爭取對北韓決議落實到位。