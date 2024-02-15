昨（14）日是西洋情人節，不少政壇人物都在臉書發文祝福民眾，而台北市副市長李四川則是曝光自己的私人浪漫行程，然而當他帶著老婆參觀燈會時，卻發現該地置放公用垃圾桶已經裝滿，連忙協調環保局清理，讓網友直呼太有效率。

李四川在臉書表示，情人節與太太到龍山寺拜拜，除在平安總燈下，祈求龍年國泰民安，風調雨順外，本來還要帶太太去廣州街吃那攤好吃的排骨麵，但店還未開工。後與太太延著廣州街經過當時新工處所整修的「剝皮寮」，再去逛西門町。

針對今年的「台北燈節」，李四川介紹，地點在中華路，雖然17日才正式點燈，但已現觀賞人潮，跟太太也在自己生肖雞的燈旁打卡，沿路也隨手拍幾張花燈美景，讓好友們先睹為快。歡迎大家來台北西門町中華路賞燈。李最後還不忘拜年，「開工了，祝大家龍年行大運，大家龍賺錢。」

不過李四川夫婦在甜蜜逛街時，還發生一個小插曲，中華路燈會現場出現大量人潮，垃圾桶也爆滿，在他通知環保局後，北市府一個小時就處理完畢。李也感謝辛苦工作的同仁，稱「「人潮多，垃圾也多，感謝環保局同仁」」網友看完則紛紛留言，「感謝環保局同仁的辛勞！也請大家多多支持垃圾不落地，保持乾淨整潔的環境！」、「李副市長太有效率」、「副市長及環保局同仁你們辛苦了」。