針對520就職演說前的台海局勢，大陸軍事專家王雲飛受訪時表示，大陸這次不會像蔡英文剛執政的時候，還有一個「聽其言，觀其行」的階段，賴清德已經被大陸定性為一個扎扎實實的台獨工作者。不論他演說對兩岸關係是軟是硬，大陸在軍事上都將對台持續施壓，差別在於強弱而已，當然如果賴清德在演說時有觸及大陸反分裂國家法的言論，就會招致更強烈的軍事反應。

王雲飛指出，這次選舉的結果，反映出台灣擁護和平統一的人數減少、維持現狀的人數有所增加，大陸對此有清晰的認識，因此在軍事行動上將維持自己的步調。由於大陸對台已經實施常態戰備警巡，因此諸如裴洛西訪台、96年台海危機等表演成分較高的軍演可能會減少，但接下來對台軍的常態實質威懾力會逐漸加強，不會再因為某個特殊活動或時間點，特別舉辦大型軍演，當然若遇到強烈挑釁可能會結合年度例行軍演反應。

王雲飛表示，2024年接下來可能會看到，大陸會進一步壓縮台軍指戰反應的空間，機艦常態化越過海峽中線已是必然，接近台灣毗連區的行動也會大增。也不排除未來對台實施常態性封鎖類演習。台軍若有過激反應，發生衝突將是一個大概率的事件。

至於空飄氣球，王雲飛表示，這是解放軍正常軍事進程發展，並不與兩岸時事掛鉤，未來不排除會有空飄氣球及無人機在「臨近空間」（近太空）區域飛越台灣上空，台灣若是在沒有辦法證明大陸是用於軍事用途的情況下而將其擊落，會被大陸視為「打出第一槍」，引發台海危機。