富達國際指出，在經濟仍維持強勁情況下，預期未來幾個月通膨將持續僵固，意味聯準會在5月前不太可能急於降息且降息速度將取決於當時經濟成長狀況與通膨數據。

富達投信投資長陳威宏認為，持續關注自去年起緊縮貨幣政策對未來經濟增長影響之遞延效益，將是龍年投資的重要關鍵。鑒於短期美國經濟表現仍具韌性，且主要國家央行從緊縮貨幣政策逐漸轉向寬鬆，投資人宜選擇性承擔風險，同時審慎挑選優質標的，增持全球優質股息策略與美元優質債券之資產配置。

至於股票投資方面，富達國際說，緊縮政策進入尾聲，然過去一年大幅升息影響滯後性，提升整體股市投資氣氛，但風險性資產大幅上漲後，更需留意市場修正帶來的波動。

陳威宏則表示，在經濟可能減緩或衰退、通膨環境持續、市場不確定性高的背景下，投資人可選擇透過全球存股優勢策略獲取收益並因應波動的股票，因股息收益是抗通膨及抗波動的良好工具，若同時搭配ESG永續投資策略，更能強化下行風險保護。