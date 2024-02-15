晶圓代工龍頭台積電今（15）日早盤跳空暴漲63元，攻上709元創下歷史新天價，但根據集保結算所資料，約有9千名股東趕在年前下車，以今日最高價709元計算，等於一張少賺6.3萬元。今年初以來，台積電已減少近10萬名股東，股東人數約降至107萬人。

台積電本月5日封關價收在646元，台股封關期間，台積電ADR累積勁揚近10%，周三收在129.27美元，激勵台股現貨大漲，早盤一度上漲63元至709元。

集保結算所資料顯示，截至2月7日止，台積電股東共有107萬8398位，相較2月2日時的108萬7411人，少了9013人，顯示有不少投資人不敢抱股過年，若加計前一周的1.25萬股東，約有2.15萬名股東提早下車，錯過新春開紅盤漲幅。

資料亦顯示，台積電112年股東人數約135萬，113年截至目前股東人數約107萬，等於一年股東人數減少了28萬人，網友紛紛表示，「看股東人數是真的準」、「台積電不會漲就是因為散戶太多，沒散戶就會漲了」、「散戶跑，才能創新高啊」。