美國太空總署（NASA）和我國環境部合作，進行亞洲大規模空品飛航實驗，兩架科研機15日飛經台灣上空，進行空氣品質量測。天氣風險公司總經理彭啟明PO文，喊機會難得，「大家快抬頭看天空」。

彭啟明透露，去年遇到中央大學恩師林能暉，對方描述要在退休前做一件大事，就是從台灣到東南亞的空氣品質量測，林能暉說到眼睛都亮了，「NASA飛機會飛來台灣上空」。

彭啟明轉述，林能暉整合逾30個部會、學研單位，以及40多名學者，進行高屏3D空品實驗，解析地形、大氣環流、空氣污染物三者相關性；這也整合了NASA與我國及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國的亞洲空品飛航實驗。

「重頭戲就是NASA的飛機在台灣上空上上下下，繞來繞去好幾圈了」，彭啟明強調，很多航空迷都在拍，這是令人感動的一件事，非常不容易，「很佩服林能暉能領導這團隊，還有環境部通力支持，大家可以抬頭看看天空，說不定NASA飛機就在我們頭頂」。

NASA的科研飛機由菲律賓飛往南韓，航程中將在台灣中南部及東部空域進行約4小時空氣品質觀測，提供高解析精密資料。這也是環境部成立後，所推動的首個大型跨部會及學者專家的國際合作實驗。