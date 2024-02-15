第三屆國家青年交響樂團即將在7月登場，由國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾率領國家青年交響樂團，演出法蘭克庫斯科協奏曲、法雅《三角帽》第二號組曲，並攜手小提琴家林品任帶來巴伯小提琴協奏曲，音樂會最後獻上李姆斯基柯薩科夫的西班牙隨想曲，巡迴地點包括台北、苗栗、高雄，更將首度踏上國際，前進新加坡與泰國，讓世界聽見青年音樂家們的無窮潛力。

致力於青年培養計畫的國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾，自上任後即結合其在國際參與青年音樂活動的寶貴經驗，將各國樂團培訓青年音樂家之制度融入臺灣，創建出符合臺灣之「國家青年交響樂團」（National Symphony Youth Orchestra, 以下稱NSYO），希望讓年輕學子們發揮潛力，達到更好的成就，並以臺灣文化大使的角色，厚實臺灣古典音樂底蘊，為臺灣學習音樂的青年打開邁向國際音樂的大門。

NSYO每年於寒暑假期間，招募國內外優秀青年音樂家進行密集排練與課程，也邀請國際知名音樂家同台巡演，為新生代音樂家們創造寶貴的經驗與無價的回憶。為支持臺灣優秀音樂人才，NSYO特別提供通過甄選者申請獎助金，也提供表現優異之青年音樂家獎學金，期許在追逐夢想的道路上，能為莘莘學子提供一臂之力。

長期支持藝術教育的勇源教育發展基金會執行長陳致遠表示，「我曾經遇過很多樂團的音樂總監，但很少有像馬寇爾總監一樣，不僅做好份內職責，也對音樂推廣充滿熱誠。他將音樂與他對臺灣的熱愛做結合，進而創立這麼多的計畫，勇源基金會向來支持讓社會良善的活動，希望幫助社會更美好、和諧。」

支持本屆NSYO獎助學金的饗響文化藝術基金會董事長游熙明表示，「很樂意以民間力量支持NSYO，未來團員或將發展不同的志向與專業，不論道路如何，相信透過青年交響樂團的淬鍊，這段團隊紮實訓練的過程都將成為一輩子能帶著走的禮物。」本屆更獲得支持美國公民和居民音樂家，體驗全球學習和表演機會的承德基金會(Chenter Foundation)，提供美國學員獎學金，將擇優提供數名美國公民及居民學員獎學金。