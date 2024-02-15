周姓男子2日剛因竊盜罪被關出獄，過個年就在10天內花光身上2萬多元盤纏，12日故態復萌，這次挑選老友家入侵，對外籍看護誆稱訪友，偷取屋內1000元紅包，幸看護拍下周男照片，警方一眼認出是慣竊，在一處公園內將他逮捕。

周男已高齡73歲，平時仍遊手好閒，以便宜的旅社、公園為家，是警方眼中的竊案熟面孔，連家人也不願與他有太多牽扯。他2日才剛出獄，10天內就盤纏用盡，眼見身無分文，竟將歪腦筋動到老朋友身上。

周男與柯姓男子是30年前的老朋友，許久未曾見面，周男12日卻逕自潛入中西區郡西路的柯家，偷取屋內裝有1000元的紅包就欲離去，正好撞見外籍看護，他隨口稱訪友搪塞離開，但看護仍不放心，拍下周男的身影。

柯男返家後發現紅包遭竊，警方根據看護拍下的照片，一眼認出是「老竊賊」，柯男表示確實認識對方，但彼此已30年以上未曾聯絡，不料當年的朋友如今變成淪落公園棲身的街友小偷，還遭潛入住宅行竊。

警方隨即四處追查，14日在台南公園的涼亭內發現他正悠閒地看人下棋，將他逮捕，竊得的千元紅包早被花用殆盡。

警方認為周嫌應還涉及其他竊案，呼籲受害者出面指認，勿讓慣竊逍遙法外。