新竹縣政府為滿足民眾通勤、學生通學搭乘公車需求，試辦「5900」和「快捷7號」2條免費跳蛙公車，加強高鐵新竹站與台鐵竹北火車站間的連結，同時將竹北和竹東之間的「快捷8號」增班，縣長楊文科提醒在16日開學日正式上路，期望透過公車路線調整和增加班次，能便利通勤族和通學族使用。

縣府交旅處長陳盈州指出，從高鐵新竹站發車的「5900」和「快捷7號」試辦免費跳蛙公車，都加開1個班次，並都提早至上午6時到6時10 分發車，以跳蛙式選擇重要站點停靠，使搭乘民眾能在6時30分抵達台鐵竹北火車站，無縫轉乘台鐵。

「5900」從高鐵新竹站發車後，只停靠喜來登和家樂福2站直抵台鐵竹北火車站。「快捷7號」高鐵新竹站發車後，停靠嘉豐郵局、勝利二路、十興路3個站到台鐵竹北火車站。

陳盈州表示，這2條公車路線原站停到台鐵竹北火車站，全程約須40至50分鐘，採取跳蛙方式將減少一半時間，讓民眾搭上6時35分的台鐵區間快車，方便到新竹市的通學族，並可在7點前後抵達苗栗，銜接苗栗的公路客運和校車前往學校

陳盈州並表示，從台鐵竹北火車站經興隆大橋到台大竹東分院的快捷8號，縣府協調客運業者調整在尖峰時段雙向加班、加密發車班次，由原本往返共18班增加至往返共26班，方便竹北到竹東或竹東到竹北的通勤和通學族搭乘。

竹北到竹東及竹東到竹北都提早在上午6點30分到7點發車，7點30分到下午尖峰時段都增加班次，縣府期望以密集接駁方式，減少竹北到竹東之間尖峰時間的車潮。