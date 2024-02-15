針對以色列計畫進攻迦薩走廊最南部城鎮拉法，加拿大、澳洲和紐西蘭總理15日發表一份聯合聲明，呼籲立即實現人道主義停火。三國總理在聲明中表示，「我們對以色列正準備對拉法發動地面攻擊的跡象感到嚴重關切。」

自去年10月7日以哈衝突爆發以來，巴勒斯坦衛生官員估計，迦薩有超過2.8萬人在以色列對哈瑪斯的攻勢中喪生。拉法是迦薩流離失所的巴勒斯坦人目前最後的避難所。

以色列總理尼坦雅胡14日表示，以色列將在允許平民撤離該地區後，繼續對拉法的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發動攻勢。儘管尼坦雅胡保證將給予拉法幾十萬巴勒斯坦人「安全通道」，然而以色列正面臨越來越大的國際壓力，國際要求其推遲襲擊計劃。以色列沒有說明何時會發動進攻，也沒有說明現在在拉法的數十萬人可能會去哪裡。

據《美國之音》報導，加拿大、澳洲和紐西蘭總理15日在聲明中表示，「對拉法的軍事行動將是災難性的，（迦薩走廊）迫切需要立即實現人道主義停火。」

三國總理聲明敦促以色列不要發動攻勢，但同時表示，任何停火都不能是「單方面的」，並要求哈瑪斯解除武裝並立即釋放所有在押人質。三國總理也提到聯合國國際法院（ICJ）1月對南非提起的種族滅絕控訴案裁決，要求以色列有義務保護平民、提供基本服務和人道援助。

聲明中寫道，「保護平民是最重要的，也是國際人道法的要求。不能讓巴勒斯坦平民為擊敗哈瑪斯付出代價。」聯合國秘書長古特雷斯說，如果以色列軍隊攻入拉法，可能造成「巨大悲劇」。德國和英國外交高級官員也對以色列欲進攻拉法表達擔憂。