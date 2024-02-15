泰安櫻花季即將起跑，大甲警分局公布交通管制措施。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

全台各地櫻花盛開，許多櫻迷大老遠上山一睹櫻花風采，相當辛苦；位於平地的台中泰安櫻花季將於25日開幕，60多株八重櫻熱情迎賓，大甲警分局15日公布交通管制措施，共計12天，呼籲賞花用路人配合交管措施。

大甲警分局泰安派出所有「最美派出所」之稱，派出所旁多瓣八重櫻在員警細心照料下，每年均湧入大量遊客前來賞花，60多株櫻綻放，桃紅色花瓣點綴日式警所建築，將派出所前的和平鴿出色襯托，派出所Logo也成為必拍景點。

大甲警分局表示，泰安櫻花季將於25日登場，18、24日至3月3日，以及3月9、10日將實施交通管制，共計12天；因周遭路幅狹小，為了讓賞花民眾一睹風采，大甲警分局呼籲賞花用路人配合以下措施。

一、行人徒步區：（一）福興路路段：福興路67-1號(泰安福興宮)至東勢產業道路。（二）安眉路路段：安眉路1號(泰安派出所)至13號旁路口至福興路。（三）產業道路（沿后里農會泰安倉庫）：泰安國小至泰安舊火車站。

行人徒步區內管制汽、機車進入，但彈性開放管制區內居住民眾及東勢區明正里居民車輛得身分證件進入，仍應依管制行駛路線行駛，泰安派出所內停車場僅提供活動工作人員、執勤警察人員及管制區內居住民眾車輛停放，不提供外地賞櫻民眾停放。

二、交通管制措施：（一）交通管制時間：113年2月18日、2月24日至3月3日、3月9、10日，每日9時至18時。（二）在相關管制路段及路口等適當地點設置指示牌，並運用警民力引導人車通行。（三）車輛行駛動線：以單行道方式實施。1.車輛由重劃東路、安眉路進場，往安眉路與福安路口離場。2.車輛由福興路進場，於福興路67-1號(泰安福興宮)前迴轉離場。

（四）由於鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。（五）加強櫻花區、停車區周邊停車秩序與攤販整理，以確保交通順暢。（六）加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。

大甲警分局指出，為使遊客能獲得櫻花開花即時訊息，大甲警分局官方臉書(請搜尋：臺中市政府警察局大甲分局及臺中市政府警察局大甲分局泰安派出所)每日將Po出當日櫻花照片及交通疏導圖，提供遊客最即時的賞櫻資訊，敬請用路人配合交通疏導及管制，維護賞櫻雅興。