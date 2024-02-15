行政院長陳建仁今日拍板野生動物保育法部分條文修正草案，全面禁用獸鋏，與動物保護法對接，修正後不論預防農損或原住民狩獵皆不得使用獸鋏，但草案增訂原住民非營利自用狩獵的規範和「備查制」，及未經許可獵捕保育類野生動物的行政罰，刑罰部分則全面除罪化，另擴大得沒收、沒入犯罪或違規相關物品的範圍。

此外，去年六福村東非狒狒逃跑，最後被槍殺死亡，園方卻只被罰5萬，引發社會各界譁然，此次修法新增「六福村條款」，增訂保育類野生動物逸失圍捕費用由飼主負擔的規定，並加重未通報或未積極圍捕的罰則，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，農業部次長杜文珍說，此案造成社會極大負擔，因此修法避免事件再發生。

此次修法共計修正八條，農業部歸納4項重點，首先是全面禁止使用獸鋏，與動保法明定全面禁止製造、販賣、陳列、使用獸鋏的規定對接，法條修正通過後，未來不論預防農損或原住民狩獵皆不得使用獸鋏。

另為落實司法院大法官釋字第803號解釋，原住民族獵捕活動的狩獵申請應為多元彈性措施，農業部說，此次修法增訂備查制，針對出生、除喪等難以預期等特殊需求，不受獵捕活動前應提出申請限制，此外，也明定農住民未經許可而獵捕保育類及一般類野生動物，均採行政處罰，刑罰部分則全面除罪化。

第三則是擴大得沒收、沒入的範圍，農業部指出，一般刑事犯罪或行政違規行為，得沒收或沒入的物品，必須屬犯罪或違規行為人所有者。修法後，除處罰行為人外，對於非屬行為人所有、供犯罪或違規之相關物品，也應適當處置，因此擴大範圍，不問該物品屬於何人所有，均得沒收、沒入，避免行為人心存僥倖。

第四則是針對去年4月發生東非狒狒逃逸事件，農業部提到，基於使用者付費原則，草案增訂保育類野生動物逸失，圍捕費用和通報義務應由飼主負擔，並加重未通報當地主管機關或未積極圍捕罰則，從原先1萬元以上、5萬元以下，提高到可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。