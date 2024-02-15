新北市林姓女子參加網路揪團爬南三段遭放鳥，14日在郡大林道48公里處因高山症求救。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣防局得知林女疑高山肺水腫，認為狀況緊急連夜挺進，15日凌晨抵達郡大林道33公里處得知林女症狀緩解才紮營。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

新北市44歲林姓女子參加網路揪團爬南三段，疑腳程慢遭放鳥，14日晚間約8時在郡大林道48公里處因高山症，所幸遇熱心山友協助報案；南投縣43歲邱姓女子獨攀南三段，15日清晨6時許也因高山症求助，南投縣消防局獲報申請直升機救援，陸續將2女救出送醫。

「南三段」位處中央山脈深處，為丹大、東郡群峰縱走，與馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬同為百岳縱走的四大障礙，不僅是位置最偏遠、地形最複雜的山區，也是天數最多、路程最遙遠、行程最艱困的路段，不少山友稱為「終極縱走路線」。

據了解，林女參加網路揪團的南三段行程，11日從花蓮瑞穗啟登，預計18日由南投郡大林道下山，未料13日她因腳程慢遭放鳥脫隊獨攀無雙山，回程巧遇另一團6人登山隊，該團黃姓山友認為她落單很危險提供協助，2人14日晚間在郡大林道48公里處紮營，林女疑高山肺水腫，出現發燒、頭痛等症狀，黃男認為情況危急報警。

南投縣消防局獲報，立即派遣地面部隊挺進，15日凌晨抵達郡大林道33公里處，得知林女高山症狀緩解已睡著才紮營；清晨6時許又接獲邱女報案，稱獨攀南三段在丹大溪源營地紮營，因發燒、咳嗽及頭痛等高山症求救，立即申請直升機馳援。

空勤總隊出動直升機，上午9時30分陸續吊掛救出林女、邱女，9時45分直升機降落在消防署竹山訓練中心後由救護車送醫治療。

南投縣消防局指出，網路揪團登山，常因彼此不熟悉，加上登山素質差異，易發生脫隊迷路等意外，呼籲山友一定要建立團進團出觀念。另獨攀危險性高，如發生意外時無人接應傷亡難測，往往讓搜救人員疲於奔命，提醒山友若發生意外，可利用衛星電話或手機撥打119或112求救。