2024年02月15日 新北市／ 淡水警分局規劃新增「新市派出所」，該所經都市設計審議後，取得用地。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

2024年02月15日 新北市／ 淡水警分局規劃新增「新市派出所」，該所經都市設計審議後，取得用地。（淡水警分局提供／張鎧乙新北傳真）

淡海新市鎮第一期都市計畫開發區，隨著聯外交通運輸系統陸續興建，逐漸吸引人力及產業等民間資源投入，人口數逐漸攀升。經內政部評估，為因應淡水人口高度成長、維護治安、交通及為民服務等工作，淡水警分局規劃新增「新市派出所」，以維護民眾財產安全。

近年政府積極開發淡海新市鎮，輕軌捷運綠山線已通車營運中，另聯結桃園國際機場、台64線快速道路與臺北港的淡江大橋興建工程也進入完工階段。加上未來的淡水藍海線及以淡江大橋延伸的八里線輕軌捷運等重大工程陸續完成，預計吸引30萬人口移入淡水。

在多位地方民意代表與當地里長、住戶等爭取下，2019年終獲新北市政府同意並編列預算，再進行都市設計審議後，取得派出所用地。該所也是目前新北市警察局第8個位在公園內的派出所，園內綠林茂密，風景宜人。不管是大人或小孩，都能安心的在公園內從事休閒活動。

淡水警分局表示，新增的派出所取名為「新市派出所」，同時與新設立的消防局「新市分隊」、「捷運警察隊新市分隊」進駐同棟大樓合署辦公，方便民眾洽公，設施已於今年2月招標，預計114年前完工。屆時將可為淡海新市鎮特定區提供包括救災救護、治安巡邏、居家安全、住宅防竊等各種嘉惠民眾的為民服務。