諾貝兒去年獲佳世達集團砸下約18億元入股，取得28.54％股權，成為第一大股東。

少了疫情紅利，諾貝兒2023年營收36.02億元，年減14.3％，今年1月營收2.797億元，年衰退20.9％。

丁丁藥局目前有92家，看好連鎖藥局趨勢，董事長張振興表示，今年將以穩健展店、加強人才培育、強化成人保健及照護商品三大主軸為目標，力拚直營門市將突破百家，未來並將透過併購、策略聯盟及與佳世達旗下藥局整合後，目標 2028 年門市將翻倍至逾 180 家。

根據食品工業發展研究所ITIS團隊擴大估算整體產業鏈的產值，2021年台灣保健食品市場規模已達1,608億元、2022年預估可達1,708億元，相較於疫情前2019年的1,435億元成長了19％。其中前兩大通路為藥局／藥妝店、直銷，兩者佔比皆為30％以上。

另外，隨著人口結構的高齡化，銀髮族市場迅速崛起成為業者關注的焦點；根據國發會的統計指出，預計到2025年臺灣將進入超高齡化社會，65歲以上人口將達20％。

諾貝兒表示，進入超高齡化社會下，照護器材需求將持續攀升；成人保健食品、成人紙尿布、輔具…等產品市場潛力可觀，都將成為未來重要的成長動能。

張振興表示，預防醫學觀念普及推動了保健營養品的需求，越來越多的人開始注重預防而非治療，並透過服用保健營養品來增加營養攝取、促進健康並延緩老化。隨著養生觀念在消費者中普及，丁丁藥局也將持續擴大產品規模與服務搶攻商機。