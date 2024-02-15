加入一軍第3年就成功奪得總冠軍，味全龍今年將以衛冕者之姿迎接各隊挑戰，總教練葉君璋在15日開訓典禮上除了喊出目標拿下2連霸外，也提醒球員在展現企圖心外要保持身體健康，更強調奪冠後帶來的是自信心、而非自大傲慢，「要保持謙卑的心去面對比賽。」

龍隊今年年度口號延續去年的「龍眾一心」，並加上「Keep Fighting」期勉球員持續精進，葉總認為，雖然球隊去年成功奪冠，但還是有許多可以進步、改善的地方，他希望球員能夠透過春訓這段時間更加強自身、改善缺點，也盼各個位置都有足夠的替補球員，能在出現狀況時補上空缺。

季後龍隊迎來3位「新同學」，網羅被樂天桃猿、統一獅放在60人契約保留名單外的陳禹勳、郭嚴文、鄭鎧文，教練團對3人定位有初步想法，陳禹勳可中繼、可後援，能夠成為球隊活棋，原本定位一壘的郭嚴文經過春訓這段時間觀察，葉總認為他或許還可勝任二、三壘。

至於重炮手鄭鎧文能夠補足龍隊外野長打火力，葉君璋不諱言，因為獅隊外野手人才濟濟，他的出賽空間真的太少，來到龍隊後只要保持身體健康，或許可以獲得更多上場機會。

加入新球隊，鄭鎧文希望能夠展現出自己的長打優勢，「相信只要確實擊球，求的品質自然就會好，（張）泰山也有跟我講，不要揮得太小心，喜歡的球就大膽攻擊。」