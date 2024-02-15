邱軍即將推出個人首張專輯《情歌手》。（索尼音樂提供）

新生代歌手邱軍，過年前趕回到屏東與家人團聚、度過農曆新春，他分享部落的過年氣氛依舊很歡樂，全部落的人都玩得相當盡興，表示：「去哪裡都有尖叫聲！」他幾乎沒有在自己家吃飯，因部落裡到處都有好吃的，不僅被長輩們瘋狂招待，還有紅包可以拿，讓他非常開心。

今年過年與以往不同的是，邱軍年後即將馬上推出全新專輯，他表示過年期間回到部落，親戚朋友們看到他都會主動跟他說：「新歌很好聽！」原本他計劃要到部落中好好宣傳自己的歌曲，但後來發現根本不需要他特別宣傳，朋友們看到他經過就會開始放他的歌，甚至連部落長輩們也都聽過他的歌，而且也覺得非常好聽，還一起合唱給他聽，大家用行動支持邱軍，讓他感動直呼：「這對我來說就是一種鼓勵了。」

邱軍23日發行個人首張專輯《情歌手》，全新歌曲〈運轉人生〉是即將上檔的新時代生活劇、由曹佑寧、郭子乾、楊麗音等人主演的《華麗計程車行》的插曲，這部戲劇講述90年代的嘉義「華麗計程車行」一家四口與一群樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。

〈運轉人生〉是邱軍首次挑戰演唱台語歌，他表示這是目前為止覺得最難的一首歌，因為他不太會講台語，錄音時在咬字方面上遇上大挑戰，光是調整咬字就錄了兩天，是錄最久的歌曲，讓他一度很受挫。然而，製作人對邱軍的表現讚不絕口，表示雖然台語不是他的母語，但他卻可以很快模仿到台語本身的韻味，後來請到作詞人施立到現場進行微調跟指導，邱軍最終唱出口氣和感覺都非常到位的〈運轉人生〉，創造出他特有的台語風格。