年節大吃大喝，很多人年後腫了一圈，對此，營養師表示，大餐、火鍋這類重口味的食物，含納量很容易爆表，讓人吃了臉腫又腳腫，推薦可多吃富含鉀離子的榴槤，將有助於幫助身體把多餘的鈉排出去，消除水腫。

營養師劉雅惠在臉書粉專營養師Emma貼文指出，火鍋、大餐等食物，「鈉含量」特別高，隔天早上開始擔心有臉腫、腳腫的「水腫問題」，以下推薦幾款高鉀的水果，幫助吃完重口味後身體水腫的人排水。

含鉀量最高的水果第一名是榴槤，每100公克含有459mg的鉀離子，其次為釋迦290mg、美人蕉386mg、酪梨385mg、藍寶石洋香瓜378mg、台灣土棗324mg、奇異果291mg、龍眼282mg、小蕃茄269mg。另外，柑橘是含鉀量較低的水果，每100公克含有55mg的鉀離子。

劉雅惠指，當身體的納太多，就會把水分留在身體裡，短期會水腫，長期就要小心有血壓的問題，而吃含鉀量高的水果，有助身體排水、消水腫。