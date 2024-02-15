彰化縣和美鎮一名溫姓男子，將小貨車停在渭南路125巷轉彎處，不料，洪男騎機車行經該處時，不慎跌落水溝送醫不治，溫男被依過失致死送辦。彰化地院審理後認為，車禍現場路寬仍有380公分，且溫男停車處未阻擋機車動線，更不是因為遽然變換行向導致摔落，因此判溫男無罪。

這起事件發生2022年5月20日的下午2點左右，溫男將自用小貨車停在和美鎮渭南路125巷燈桿0301476號前，洪男騎乘機車行經至該處彎道，不慎失控向左偏，連人帶車跌落路旁水溝，造成頸椎骨折、肺挫傷、最終溺水撞傷性休克，經送醫搶救最終仍宣告不治。

而當時彰化縣區車輛行車事故鑑定會認定，溫男自用小客車停在彎道附近占用車道，妨礙車輛通行是肇事次因，檢方也認為溫男停放自用小貨車、佔用車道範圍、超過道路邊線停車方式，後方車輛見到此情，勢必得繞過溫男自用小貨車通行。

不過法官根據監視器及照片發現，洪男行經該路段時並無人車往來通行，從開始向左偏行，直到摔進水溝的位置，都是在小貨車左後車尾附近，是轉過彎後才摔進水溝，且該路段非屬設有彎道路，難認違反道路交通安全規則第112條第1項第2款所定「在設有彎道標誌地段不得停車」注意義務。

法官審酌，認溫男停放佔用部分車道，但該路段剩餘路寬尚有380公分，足以使行經該路段的人、車正常通行，難認被告有疏未注意「在設有彎道標誌地段，或在顯有妨礙其他人、車通行處所不得停車」情形，最終因舉證不足，判處無罪；至於家屬提出的民事求償聲請，也遭駁回。全案可上訴。