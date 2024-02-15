衛子雲自豪秀出用核心展現的「拳撐地板」高難度動作。（年代提供）

1982年以《小李飛刀》成名的衛子雲，今年已77歲，健身有成的他近年轉型為「雲端師父」，以教授武功為主，他近日登上年代新聞《聚焦2.0》分享養生之道，透露平時每天早上6點起床練功，舉凡氣功、截拳道、雙節棍都難不倒他，不僅能用核心力量展現「拳撐地板」的高難度動作，還能在節目現場高歌《小李飛刀》主題曲。

77歲的衛子雲，早年拍攝多部武俠片，有「一代大俠」之稱，1982年自編、自導、自唱電視劇《小李飛刀》，從此紅遍大街小巷。衛子雲近日大談養生秘方，說他的生活秉持「簡單」為原則，每天早上先喝兩杯溫水，主食多以雞肉為主，長年靠著練功維持體態，也幾乎不生病、沒有老花眼，因此他的練武課程吸引大批民眾報名，甚至還有92歲的高齡學生前來拜師習武。

衛子雲除了外型凍齡，演唱《小李飛刀》主題曲也是神色自若，現場高唱「刀光閃、劍氣豪，英雄早把名利拋..」，聲音宏亮、中氣十足；接著秀出招牌「拳撐地板」照片、再示範一段雙截棍招式，令現場來賓驚呼連連。衛子雲說，「這些都需要靠著腹肌、背肌力量才能做到，因筋脈不通就會百病叢生，只要精氣神飽滿就是不生病的秘訣。」