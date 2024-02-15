春節連假結束後15日首日上班，苗栗縣長鍾東錦一早就率領全體局處首長赴苗栗市玉清宮祭拜祈福。（謝明俊攝）

春節連假結束後15日首日上班，苗栗縣長鍾東錦一早就率領全體局處首長赴苗栗市玉清宮及天雲廟祭拜祈福，鍾東錦期許縣府團隊及各鄉鎮市公所第一線人員，能以笑臉及加強行政效率服務鄉親，並對於3月原民中心升格原民處以及衛生局長張蕊仙退休後人事布局，強調一定以適才適所為原則，請鄉親拭目以待。

鍾東錦競選縣長的政見之一，是將原民中心升格為原民處，以加強對原民鄉親及外籍配偶等相關服務工作，目前規畫是將計畫處併入行政處，原民中心升格為原民處後，將任命新的處長。同時，衛生局長張蕊仙即將在3月4日屆齡退休，另有縣府參議徐榮隆已在1月16日退休，這幾個職缺將牽動縣府局處首長調整，另外是否還有縣府重要職務也在這次人事調整中異動？已成各界關注焦點。

鍾東錦15日上午率領全體局處首長，先後到苗栗市玉清宮、天雲廟等重要信仰中心參拜祈福，鍾東錦首先祝苗栗鄉親新年快樂，希望給縣府團隊鼓舞，期望站在第一線的縣府全體同仁能以笑臉來服務鄉親，服務的態度可以再調整，讓鄉親不管到縣府或者是各鄉鎮市戶政、地政事務所以及鄉鎮市公所，感覺是親切的，並加強行政效率。

鍾東錦表示，對縣府3月間將有幾位局處首長退休，目前對接任人選還在研擬，還未做最後確定，原則上一定會符合適才適所，讓縣府的行動力更好，這是縣府一貫的目標，目前將退休的包括衛生局長張蕊仙、參議等首長人員出缺，人事一定會做調整，請大家拭目以待。