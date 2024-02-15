春節連假期間不少人安排國內旅遊，有男子好奇國旅哪個縣市最好玩？不少人直接聯想到外島地區及宜蘭、花蓮、台東及小琉球等地，其中一名網友推薦台中市，讚該縣市特殊建築、景觀很多，也很適合騎單車旅行，住宿價格也合理，不是誇張的盤子房價。

原PO昨（14）日於PTT指出，列出南投、台南、屏東、澎湖、小琉球、綠島、宜蘭、花蓮及台東等9縣市，問若不出國，只能在台灣旅遊，哪縣市最好玩？

貼文引發熱議，不少人指外島縣市及宜蘭、南投、花東等縣市有豐富的自然景觀，一年四季都有不同景色，能看山看海，是國旅最好的選擇，「澎湖啊！我玩30年了」、「小琉球不錯吧」、「花蓮及台東真的不錯」、「宜蘭、花東或南投都是不錯的選擇。」

另也有人回文表示，旅行的意義就是去體驗他人居住的地區，撇除自己熟悉的北北基，他最推薦台中市，有古堡莊園、東海大學路斯義教堂外，還有秋紅谷、湧泉公園等特殊景觀，此外也有規畫單車道，適合騎單車，住宿方面和宜蘭、花蓮及台東相比較便宜，不會出現誇張的盤子房價，讚很適合觀光。