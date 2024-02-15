網紅「晚安小雞」日前自稱在柬埔寨詐騙「凱博園區」直播，並疑似自導自演遭攻擊戲碼，已被柬埔寨警方拘留，恐遭以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」進行偵辦和移送。外交部發言人劉永健表示，目前並未接獲當事人及家屬聯繫。

「晚安小雞」日前直播稱位於「凱博園區」，期間直播突然中斷消失，不過13日他又現身開播，而鏡頭前的他看起來滿身是傷，頭髮也疑似遭人剃掉，衣服上也有撕裂痕跡，並聲稱遭綁。此事也驚到柬埔寨當局，西港省長郭宗朗13日傍晚也在臉書公布「晚安小雞」照片，呼籲大家協尋。

不料柬埔寨警方澄清，整起事件都是「晚安小雞」自導自演，且從入境機場就開始故意製造話題，目前已遭警方拘留。據悉，柬埔寨警方可能以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」進行偵辦和移送。

對此，外交部發言人劉永健指出，外交部及駐外館處均未接獲當事人及其家屬聯繫尋求協助。有關當事人遭到柬埔寨警方逮捕及後續情形，外交部尊重柬埔寨警方及司法單位的調查與審理；相關駐外館處也會協助確保國人在當地受到公平司法程序及合理對待，並將提供必要協助。