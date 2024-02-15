苗栗縣警局統計今年春節7天連假，湧入大湖草莓及泰安溫泉季車流數據，以大年初三湧入2萬5,525車次、7萬6,575人次最多，比起去年同日2萬4,882車次、7萬4,646人次相較，增加643車次、1,929人次，轄內快速公路台72線、台3線、台6線、鄉道苗62線及苗62-2線等周邊道路均湧現大量車潮，觀光地區停車場幾乎接近客滿，顯示苗栗年節觀光人潮持續增加。

苗栗縣警局交通隊表示，今年7天春節連假，每日湧入苗栗縣車流約在2萬2,000至2萬5,000車次，與去年不相上下，顯見苗栗縣盛產鮮紅又大顆草莓吸引力未減，再加上氣溫降低，吸引更多旅客前來享受浸泡溫泉，國道1號高速公路頭屋、銅鑼交流道，及快速公路台72線銅鑼至獅潭路段車流源源不絕，平均車速約50至55公里，另外各草莓園也出現大排長龍遊客等著拿剪刀、拎著籃子準備挑選新鮮草莓。

苗栗縣長鍾東錦指出，目前正是苗栗縣優質的草莓、柑橘產季，遊客體驗採果樂趣外，還可到泰安鄉泡湯，同時苗栗縣政府積極推動明「明德水庫自行車道新建計畫」與「明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫」，將打造橫跨海陸空域的遊憩區，帶動明德水庫觀光產業發展，建立客庄國際觀光品牌，歡迎全國各地遊客來訪苗栗縣山城景緻或海岸風光。

苗栗縣警察局局長陳世煌特別要求所屬同仁務必落實執行交通疏導作為及為民服務工作，讓旅客留下滿滿旅遊記憶及本局專業形象，同時也呼籲所有駕駛人遵循警察及協勤民力指揮，遵守相關法令規定，以維用路人安全。