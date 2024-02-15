紅茶茶渣進行纖維酵素分解，上為紅茶萃取液，下為紅茶茶渣。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

農業部茶及飲料作物改良場配合政府推動循環農業發展及提升茶葉剩餘資材再利用價值，成功研發將茶飲加工後的紅茶茶渣，透過纖維素分解酵素萃取，獲得茶渣萃取液，具抗氧化及抑制酪胺酸酶效果，可作美膚保養品原料，且此技術無添加化學原料，值得進一步研發成紅茶系列保養品，具發展潛力。

茶改場長蘇宗振指出，飲料茶具有方便取得及攜帶優點，符合忙碌的現代人快速便利飲茶需求，隨著罐裝茶飲市場蓬勃發展，製造後產生大量茶渣副產物，根據飲料茶生產數量推估，每年約產生30萬公噸茶渣，因其含水量大不易焚燒且隨意堆置對環境易造成影響。

經食品加工廠的罐裝飲料茶加工後，剩餘茶渣仍含有多元酚類等成分可供再利用，茶多元酚類不僅具有抗氧化作用，更能抑制黑色素細胞中酪胺酸酶之功效，對於皮膚有保健及膚色亮白效果。

蘇宗振說，茶改場2021年起與大葉大學合作研究，將茶飲料加工後剩餘的紅茶渣以纖維酵素處理後進行水解萃取，可提高酪胺酸酶抑制效果，且效果更優於對照組之市售綠茶萃取液。抗氧化能力則與市售綠茶萃取液相近，顯示該項技術所得之紅茶萃取液具有作為抗氧化及美白保養品原料之應用價值。

該技術可提升茶渣中的總多元酚類萃取效率16.7％，有效再利用原本廢棄茶渣中之多元酚類，提升茶渣多元化應用之價值。

蘇宗振表示，根據Statista數據顯示，全球美妝產業於2022年創造約930億美元收入，並預計全球將以約6％的速率持續增長，至2027年達到約1254億美元，相當於增加323億美元收入，其中亞太地區為最大市場，另天然和有機護膚品的全球市場價值預計將從2022年的108億美元增長到2030年204億美元。

蘇宗振提到，此技術所得原料來自紅茶茶渣萃取，無添加化學原料，可作為天然護膚品添加成分，具有發展潛力。以紅茶茶渣萃取的萃取液作為保養品原料，是值得進一步研發成紅茶系列保養品，例如提供美妝保養品業者、觀光茶工廠、休閒農業區及茶區觀光相關產品開發成紅茶面膜、化妝水、精華液及乳液等，提供消費者更多選擇。

該萃取技術已可辦理技術移轉，歡迎有興趣的相關業者可逕洽該場中部分場（049-2855106轉100，聯絡人：黃正宗分場長），以取得相關製造方法之技術授權。