Norbit by Hiroshi Nozawa 主理人野澤広志（左）、余文樂於日本合影。（尚慶創意）

42歲的香港演員余文樂昨14日神清氣爽東京現身，一舉一動都受矚目的他，出席心血結晶「MADNESS」的十週年快閃店揭幕，余文樂分享此刻心聲：「就是主要慶祝品牌10周年，因為我們平日只有線上販售，這次藉十年里程碑，在原宿打造為期11天的快閃店，希望可以讓喜歡我們（品牌）的人，直接看得到、也摸到衣服，能夠體會我們10年來對潮流兢兢業業追求的成長。」余文樂不但在過年期間飛東京親力親為陳列店舖，更與很多親身到場支持的粉絲一一合照，非常親民，此外，在前夜的10周年慶祝派對中，日本最頂級的品牌設計師也出席支持，當中包括熊谷隆志、瀧澤伸介等等，場面非常熱鬧。而2／14快閃店開張首日早上11：00開店前已經引來長長的人龍，一開店後諸多限定產品系列已經售罄。

余文樂過年期間全家都聚在一起，也帶小孩到外公外婆家團聚，他因籌備快閃店，一圍爐完就準備動身飛東京工作，為快閃店監工坐鎮，他不因新年而鬆懈，在東京期間也需要進行一些會議，來回穿梭快閃店間，可說是一刻都不得閒。而提到這趟日本之行，余文樂說以工作為主，已排定去一些品牌的展示會，跟不同品牌的主理人交流，而讓他感觸最多的是：「MADNESS從一間小公司一路走來，居然十週年了，有很多回憶在裡面。」他也謙虛分享心聲：「我一直不認為自己在做 Fashion，真的沒有，我談不上是Fashion的人。因為我只會做自己喜歡的東西，如此簡單。」而這也是MADNESS前進的初衷，都是主腦余文樂着迷的東西。

有「潮人代表」美譽的余文樂，個人品牌MADNESS自2014年創立以來，被不少忠實粉絲追捧，除了其自身的「潮人」形象加持外，品牌更曾與不少國際知名品牌合作，更不時推出聯名產品。MADNESS完成了余文樂從零到有，建立出屬於自己的服裝系列。一路走來十年，同時曾跟世界各地知名品牌合作，深受不少粉絲追尋。余文樂表示：「MADNESS是個很自我的品牌，不太會只顧市場需求及流行。」回想當初創辦甘苦談，表示開業前四處勤跑生產布廠，為的便是尋找合適的T-Shirt用料。「MADNESS的設計從來都很簡單及基本，這是我喜歡做的，表面可能會看不出，但實際背後是花了很多功夫。」就像是館子裡的功夫菜靄靄內含光，以產品質量引來忠實的支持者。