趙又廷為角色染白髮成「工作狂」。（中天娛樂台提供）

趙又廷在攜手白敬亭主演的職場劇《平凡的榮耀》中，飾演「吳恪之」，是位固守原則、脾氣暴躁的投資經理，他對角色外在塑造相當仔細，「原本想要增肥，直接被否掉了。後來留個鬍子，把頭髮一根一根染白。」

戲裡角色是工作狂，常因工作忽略家庭；但趙又廷卻相當顧家，很清楚家的排序永遠在事業之前，「我是一個非常低調的人，把自己該做的事情做好，然後想辦法不加班，提前回家的那種人。」生活上，趙又廷甜蜜地說：「基本上家裡大小事都是圓圓管。」

這次台詞有不少金融專業術語，恰巧趙又廷在大學時期就讀金融相關科系，演起來也得心應手。他感嘆金融產業壓力實在太大，即使沒當演員也不會選擇從事相關工作，但對投資有一套看法，「我對數字算敏感，但不算很有天賦，不過在金融、投資方面也是有一些基礎了解。我這個人就是非常穩健，風險太高的事情不敢做。」

近期他剛結束陸版《我的大叔》拍攝，緊接著過農曆新年，趙又廷笑說陪伴家人、追劇就是最舒服的放鬆狀態。他希望今年工作上能開拓一些新的機會，「感覺到行業漸漸在復甦，想要趁這個機會好好努力一把，爭取一些好的項目和機會。今年有一種，想要好好工作的心。」而生活上他則希望家人能平安健康、安安穩穩最重要。

由趙又廷與白敬亭精湛演出的職場劇《平凡的榮耀》每週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。