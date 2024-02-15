金門復國墩外圍海域正值黃魚、白鯧等高經濟價值魚類的漁汛期，大陸漁船常猖狂非法越界捕魚，當地很多漁民都很支持海巡隊強硬的執法，捍衛我方漁民賴以為生的漁場。(圖／民眾提供)

海巡署金馬澎分署巡防艇昨(14)日下午在金門海域巡邏時，發現1艘大陸籍無名快艇非法越界，在追緝過程中疑因該快艇高速蛇行逃離不慎翻覆，造成4名陸籍漁工落水、2人不幸溺斃悲劇；金門當地很多漁民對此也議論紛紛表示，目前正值黃魚、白鯧等高經濟價值魚類的漁汛期，從入冬後大陸漁船就很猖狂「侵門踏戶」的進來捕魚，雖然這次海巡隊的驅離不幸發生憾事，但仍很支持他們強硬的執法，捍衛我方漁民賴以為生的漁場。

據了解，昨天翻覆的陸籍快艇上4名船員都不是福建漁民，其中3位來自四川、1位來自貴州，都是是家庭貧困才外出到福建沿海打工謀生，因都不諳水性，才導致船隻翻覆落水後雖被迅速救起，仍造成2名四川漁工不幸溺斃的悲劇。海巡署對此表示深表遺憾，將盡快協助家屬循相關管道前來金門處理後事；金門縣政府也表示，後續針對大陸漁民及其家屬有相關入境等需求，將提供人道關懷與行政協處。

對於大陸漁民非法越界捕魚的行為，金門當地漁民表示，一直以來都很猖狂，甚至還曾直接「侵門踏戶」到離岸不到500公尺處放流刺網捕魚，嚴重影響金門漁民的生計；而最近正值黃魚、白鯧的漁汛期，因賣價好，搶捕更兇，多次通報海巡隊都沒啥作為，這次硬起來強制驅離，但發生憾事大家都很遺憾，不過仍支持海巡強力執法、捍衛海權，才能保障地區討海人的生計。