許魏洲因校園網路劇《上癮》出道圈粉，一直以來都是演時裝劇或是年代劇，首部古裝劇就是演出《風起霓裳》裡能文能武的裴行儉。許魏洲說：「《風起霓裳》是我的首部古裝，總覺得表演得不是很好，所以接拍續集《風起西州》，可以彌補第一部的遺憾，我在接拍前也問過娜扎是否要接演，兩人在這部戲更加有默契，大家的演技更精進，人物故事豐富，劇情走向多元化，有觀眾最愛的事業線、愛情線，雖然中間會有很多波折，但是結局會讓大家滿意。」

《風起西州》改編藍雲舒的小說《大唐明月》，是《風起霓裳》續作，由古力娜扎、許魏洲、劉端端主演，將視角從熱鬧繁華的長安轉到暗流湧動的西州，許魏洲透露一天換8套衣服，最喜歡的是打戲專用的衣服，自認和裴行儉個性相似都是雙商在線的好男人。他在劇中懂得運籌帷幄，入戲的觀眾都敲碗想看許魏洲演權謀歷史劇、武俠劇；對誰都毒舌，只把溫柔給了琉璃，名符其實的「寵妻魔人」、「妻管嚴」，在劇中不停公主抱、轉圈抱，展現驚人的男友力，但上一秒帥氣，下一秒就抱到忘詞、語無倫次，讓片場笑聲不斷。

而古力娜扎以前在劇中就是柔弱漂亮需要被保護的形象，自從演了《風起西州》的琉璃，整個形象都扭轉成「悍婦」，將文言文台詞一字不漏背下來，背到喉嚨啞，連導演都誇讚她的演技有進步，她覺得在劇中最過癮的是與大長公主和小三的對峙，不同於《風起霓裳》，琉璃感情有歸屬外，格局、智慧也變大，更加的聰明伶俐，連超強懟人的技能都讓娜扎和觀眾都想要擁有。

娜扎說到：「印象最深刻的一場戲就是看到裴行儉留下的放妻書，琉璃赤腳從臥室跑到大門口；雖然在拍之前已先看過小說，到拍攝時，看到放妻書還是忍不住崩潰大哭，覺得裴行儉很沒有擔當。」古裝傳奇愛情劇《風起西州》將於2/15起，龍華偶像台MOD353，平日晚間八點。全台首播。